РИА Новости: ВСУ потеряли свыше 138 тысяч человек на СВО с начала 2025 года

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 138 тысяч человек в ходе российской специальной военной операции с 1 января по 1 апреля 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

«С 1 января по 1 апреля Украина лишилась 138 тысяч 545 военных», — пишет агентство.

18 декабря 2024 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили около миллиона человек. По его словам, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.

По последней информации, всего за время операции в Курской области ВСУ потеряли более 71 420 военнослужащих, а также более 400 танков, более 320 бронемашин, более 2 500 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

30 марта секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Харьковской и Сумской областей Украины, а также в Запорожской области.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.