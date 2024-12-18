В Генштабе ВС России огласили потери ВСУ за все время СВО

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии. Только в 2024 году российские войска взяли под контроль 190 населенных пунктов.

В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1 800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что украинские войска потеряли в 2024 году 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года, когда началась спецоперация РФ, составили 43 тыс. человек.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.