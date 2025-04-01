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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки

МО РФ: за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 180 бойцов
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Reuters

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 180 военнослужащих на Курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска также потеряли два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками.

Отмечается, что всего за время операции в Курской области ВСУ потеряли более 71 420 военнослужащих, а также более 400 танков, более 320 бронемашин, более 2 500 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины готовят нападение на село Колотиловка Белгородской области.

По данным источника Telegram-канала, они собираются зайти на территорию через местный пограничный переход, где раньше производился обмен пленными. Отмечается, что цель украинской операции — отрезать логистические узлы Вооруженных сил РФ.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал чиновник.

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Атаки на Курскую область
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