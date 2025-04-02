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В Харькове произошло 15 взрывов

Глава ОВА Синегубов сообщил, что в Харькове произошло минимум 15 взрывов
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Харькове произошло минимум 15 взрывов. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:49 по московскому времени.

30 марта секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что ВС России могут предпринять наступление на территории Харьковской и Сумской областей Украины, а также в Запорожской области.

29 марта Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Север» за сутки нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как рассказали в ведомстве, подвергшиеся ударам места скопления личного состава и техники украинских войск находились в районе четырех населенных пунктов на Белгородском направлении. Речь идет о селе Миропольское, поселках Угроеды и Краснополье, населенном пункте Проходы. Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, добавили в ведомстве.

Ранее подразделения ВС РФ сформировали плацдарм в районе города Купянск в Харьковской области.

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