Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, подвергшиеся ударам места скопления личного состава и техники украинских войск находились в районе четырех населенных пунктов на Белгородском направлении. Речь идет о селе Миропольское, поселках Угроеды и Краснополье, населенном пункте Проходы.

«Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля», — говорится в заявлении.

Более того, ВСУ лишились одной станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и одной радиолокационной станции RADA израильского производства. Из публикации следует, что также Вооруженные силы РФ вывели из строя три орудия полевой артиллерии.

28 марта пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что за минувшую неделю военнослужащие страны взяли под контроль пять населенных пунктов. В частности, в Харьковской области завершились бои за село Красное Первое.

В Запорожской области российские подразделения взяли под контроль село Малые Щербаки, а в Донецкой народной республике (ДНР) — поселок Мирное и село Срибное. Кроме того, в Курской области было освобождено село Гоголевка.

Ранее подразделения ВС РФ сформировали плацдарм в районе города Купянск в Харьковской области.