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Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска

Ганчев: ВС РФ сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что войска Вооруженных сил РФ сформировали плацдарм к северу и югу от города Купянска. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что нашим бойцам удается удерживать ранее занятые позиции, это тоже уже серьезное достижение, потому как достаточно серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска», — заявил Ганчев.

По его словам, существует хорошая возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу реки Оскол. Он отметил, что фронт постепенно продвигается. Также он заявил, что подразделения Вооруженных сил России пресекают контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Ганчев уточнил, что пока не может «констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов».

23 марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска за текущую неделю незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению к населенному пункту Богуславка, который находится под Купянском Харьковской области.

Ранее стало известно о попытках ВСУ нарастить группировку в Харьковской области.

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