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На Украине расширили действие молодежного контракта с выплатой $24 тысячи

Гончаренко: контракт на $24 тысячи распространили на нацгвардию и погранслужбу
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодежный контракт, предполагающий выплату добровольцам Вооруженных сил Украины 1 млн гривен ($24 тысячи), распространили на сотрудников национальной гвардии и погранслужбы Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кабинет министров Украины расширил действие экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе. Теперь он охватывает не только ВСУ, но и национальную гвардию и госпогранслужбу», — написал депутат.

Он уточнил, что выплата положена служащим украинской армии, а также правоохранительных органов спеназначения, которые до 25 лет были призваны во время военного положения. Также выплату получат военные, которые были в зоне проведения боевых действий не менее полугода.

В феврале министерство обороны Украины объявило о начале приема на службу в ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал таким призывникам особые условия, в частности, ипотеку под 0%, зарплату в размере $24 тысячи в год и поступление в вузы без экзаменов.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для 18-летних украинцев контракт с ВСУ окажется билетом в один конец.

Ранее на Украине придумали новый способ заманить молодежь в ВСУ.

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