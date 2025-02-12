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Захарова оценила старт набора в ВСУ контрактников от 18 лет

Захарова сочла проект «Контракт 18-24» по вступлению в ВСУ билетом в один конец
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала билетом в один конец начало приема на контрактную службу в ВСУ молодых людей от 18 до 24 лет. В эфире радио Sputnik она заявила, что Киев приступил к уничтожению собственных граждан.

«У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец. Сейчас они [в Киеве] приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24. <...> Это чудовищная, абсолютно не прикрытая ничем попытка просто взяться еще за одну возрастную группу», — считает Захарова.

По ее словам, Владимиру Зеленскому поставили задачу уничтожить народ Украины.

11 февраля на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Ранее Зеленский оценил прекращение финансирования Украины от USAID.

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