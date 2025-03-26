Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине придумали новый способ заманить молодежь в ВСУ

Минобороны Украины продвигает службу в ВСУ через обещания высокой зарплаты
close
Министерство обороны Украины/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство обороны Украины рекламирует контракты с ВСУ среди граждан 18-24 лет. Среди прочего молодым мужчинам обещают успех у женщин из-за высокой зарплаты, говорится в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В сети опубликован агитационный ролик с опросом девушек на улице. Их спрашивают о желаемом уровне зарплаты партнера. Респондентки называют ведущему цифры от 100 до 200 тысяч гривен в месяц (или от $2,4 тысячи до $4,8 тысячи). После ведущий на камеру говорит, что подобную зарплату предлагают в ВСУ.

«Минобороны продолжает креативно рекламировать «молодежные контракты» в ВСУ. На этот раз в опросе девушки отвечают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, а ведущий говорит, что заработать такие деньги можно в армии», — отмечается в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал особые условия для добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые вступят в ряды украинской армии. Он отметил, что для военнослужащих будет доступна ипотека под 0%, также зарплата в размере $24 тысячи в год и поступление в вузы без экзаменов.

При этом в МИД России заявили, что для 18-летних украинцев контракт с ВСУ окажется билетом в один конец. Против подписания контрактов с 18-летними молодыми людьми также высказался депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами