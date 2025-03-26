На Украине придумали новый способ заманить молодежь в ВСУ

Министерство обороны Украины рекламирует контракты с ВСУ среди граждан 18-24 лет. Среди прочего молодым мужчинам обещают успех у женщин из-за высокой зарплаты, говорится в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В сети опубликован агитационный ролик с опросом девушек на улице. Их спрашивают о желаемом уровне зарплаты партнера. Респондентки называют ведущему цифры от 100 до 200 тысяч гривен в месяц (или от $2,4 тысячи до $4,8 тысячи). После ведущий на камеру говорит, что подобную зарплату предлагают в ВСУ.

«Минобороны продолжает креативно рекламировать «молодежные контракты» в ВСУ. На этот раз в опросе девушки отвечают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, а ведущий говорит, что заработать такие деньги можно в армии», — отмечается в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал особые условия для добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые вступят в ряды украинской армии. Он отметил, что для военнослужащих будет доступна ипотека под 0%, также зарплата в размере $24 тысячи в год и поступление в вузы без экзаменов.

При этом в МИД России заявили, что для 18-летних украинцев контракт с ВСУ окажется билетом в один конец. Против подписания контрактов с 18-летними молодыми людьми также высказался депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.