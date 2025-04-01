В ВСУ начали оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия

Плетенчук: соблюдать перемирие трудно, потому что формального договора с РФ нет

Официально оформленного договора с Россией в вопросе перемирия не существует. Об этом заявил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Новости.LIVE».

«Для того, чтобы придерживаться того или иного соглашения, его сначала нужно соответствующим образом оформить. Но пока формализованного документа, рамки будущего прекращения огня в море, которая бы содержала требования, границы, условия договоренности, не существует», — заявил он.

По словам военного, говорить о соблюдении перемири трудно. Он отметил, что стоит дождаться окончания переговорного процесса и соответствующего юридического оформления соглашения. Представитель ВСУ подчеркнул, что при составлении договоренности украинская сторона будет требовать прекратить нанесение ударов по портовой инфраструктуре.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Российская сторона придерживается позиции, что мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года, так как в этот день президент России Владимир Путин отдал военным приказ не бить по энергоинфраструктуре Украины.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.