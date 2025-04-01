Украинские военные бросили сотни тел сослуживцев, убегая из Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным «Валдай», чьи бойцы принимали участие в освобождении населенных пунктов региона.

По его словам, в населенном пункте Ольговка Суджанского района и окрестностях остаются более 200 тел. «Валдай» уточнил, что в Ольговском лесу и в самом селе шли ожесточенные бои.

Военный добавил, что в Ольговском лесу сейчас остаются порядка 150 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские бойцы по мере возможности стараются эвакуировать погибших с линии фронта и прифронтовых территорий.

«Валдай» рассказал, что в населенных пунктах Малая Локня и Казачья Локня на протяжении нескольких месяцев остаются тела украинских военнослужащих, еще со времен присутствия в населенных пунктах ВСУ, никто их не эвакуировал.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВКС РФ нанесли удары по ВСУ в Курской области.