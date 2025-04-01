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ВКС РФ нанесли удары по ВСУ в Курской области

МО: экипаж Ка-52 нанес удар по военным и бронетехнике ВСУ в Курской области
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Минобороны РФ

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52м нанес удары по личному составу и бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. По данным ведомства, эти цели удалось ликвидировать.

После выполнения задачи экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, добавили в министерстве.

По последним данным Минобороны РФ, в общей сложности за период боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 71 240 военнослужащих и 403 танка.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее российский сапер рассказал, как ВСУ маскировали мины в Курской области.

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