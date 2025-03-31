Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский обозреватель заявил об угрозе «мешка», в которую могут попасть ВСУ в ДНР

Военкор Мирошников заявил об угрозе «мешка» при прорыве ВС РФ в Разливе ДНР
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Существует угроза «мешка», в который могут попасть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате прорыва российских войск в село Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в социальных сетях.

По его словам, в настоящий момент российские военные пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее села Константинополь в тыл украинских подразделений.

«В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в этом «мешке» в целом очень сложная, и крайне не хотелось бы, чтобы это закончилось окружением или хаотическим выходом», — написал Мирошников.

9 марта текущего года российские войска взяли под контроль Константинополь в ДНР.

Накануне российские паблики сообщили, что Вооруженные силы России прорвались в село Разлив юго-западнее Курахово. Соответствующую информацию подтвердил украинский мониторинговый канал Deep State. Официальных комментариев от властей РФ по этому поводу пока не поступало.

Ранее российские бойцы поразили место скопления резервов ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами