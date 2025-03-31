Украинский обозреватель заявил об угрозе «мешка», в которую могут попасть ВСУ в ДНР

Военкор Мирошников заявил об угрозе «мешка» при прорыве ВС РФ в Разливе ДНР

Существует угроза «мешка», в который могут попасть военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате прорыва российских войск в село Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в социальных сетях.

По его словам, в настоящий момент российские военные пытаются прорваться в Алексеевку и выйти через реку Волчью западнее села Константинополь в тыл украинских подразделений.

«В Разливе тяжело. Контроля мало. Ситуация в этом «мешке» в целом очень сложная, и крайне не хотелось бы, чтобы это закончилось окружением или хаотическим выходом», — написал Мирошников.

9 марта текущего года российские войска взяли под контроль Константинополь в ДНР.

Накануне российские паблики сообщили, что Вооруженные силы России прорвались в село Разлив юго-западнее Курахово. Соответствующую информацию подтвердил украинский мониторинговый канал Deep State. Официальных комментариев от властей РФ по этому поводу пока не поступало.

Ранее российские бойцы поразили место скопления резервов ВСУ в Курской области.