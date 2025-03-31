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Опубликовано новое видео с «дороги смерти» в Курской области

В сеть попали новые кадры с «дороги смерти» в Курской области

В сети появились новые кадры, сделанные на так называемой дороге смерти в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

«Все завалено уничтоженной техникой противника», — говорится в описании к видео.

Ролик был снят на участке дороги между населенными пунктами Гоголевка — Рубанщина. На записи можно увидеть разбитые и сгоревшие автомобили, которые использовались военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в кадр попала уничтоженная бронетехника противника, в частности бронемашина, танк и транспортер на гусеничном шасси.

Так называемая дорога смерти есть и в Донецке, она соединяет Петровский и Кировский районы города. Такое название она получила из-за сохранившихся на обочине сгоревших «останков» автомобилей мирных жителей. Их уничтожили беспилотники Вооруженные силы Украины (ВСУ).

19 марта президент России Владимир Путин заявил о завершающем этапе разгрома противника в Курской области. Российские войска за короткий срок провели ряд стремительных и достаточно дерзких операций в регионе, очистив территории от противника.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.

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