ТАСС: под контроль ВС РФ перешла половина Гуева в Курской области

Российские войска контролируют половину села Гуево в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бои идут в селе, половина Гуева наша», — заявил собеседник агентства.

Подробностей представитель силовых структур не привел.

Утром 31 марта РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север» сообщало, что украинская сторона безуспешно пытается удерживать позиции в населенном пункте Гуево в Курской области, командование ВСУ понимает, что придется сдать территории.

30 марта Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее российский поэт Вадим Цыганов написал песню об освобождении Суджи в Курской области.