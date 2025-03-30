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Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в курском приграничье
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также противник лишился боевой бронемашины, квадроцикла, шести автомобилей и четырех пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 71 тыс. военных, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 123 станции радиоэлектронной борьбы и множество другой техники.

30 марта источник в российской группировке войск «Север» сообщил, что элитный 6-й полк Сил специальных операций Украины «Рейнджеры» сбежал из Гуева в Курской области, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Собеседник отметил, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, тем самым избегая отправки их на линию боевого соприкосновения с наступающими подразделениями Вооруженных сил РФ.

13 марта командование «Севера» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стало известно о больших потерях техники ВСУ в Курской области.

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