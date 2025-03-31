Украинская сторона безуспешно пытается удерживать позиции в населенном пункте Гуево в Курской области, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) понимает, что они сдадут территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ — прим. ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут», — заявил он.

Источник агентства отметил, что в населенном пункте остаются группы противника, которые солдаты группировки войск «Север» вытесняют к окраинам.

До этого появилось видео уничтожения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся спрятаться в населенном пункте Гуево. На кадрах можно увидеть, как бойцы спецназа «Анвар» атаковали подвал, где прятались около пяти военных ВСУ.

Кроме того, российские бойцы с помощью беспилотных летательных аппаратов разнесли склад с боеприпасами, усилитель и блиндаж, где сидели трое украинских военных.

Накануне источник в группировке войск «Север» сообщил РИА Новости, что элитный 6-й полк ССО (Силы специальных операций — прим. ред.) Украины сбежал из Гуева в Курской области, оставив стрелковые подразделения без поддержки.

Ранее российский поэт Вадим Цыганов за 15 минут написал песню об операции по освобождению города Суджи в Курской области.