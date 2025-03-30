ТАСС: ВСУ к северо-западу от Суджи потеряли десятки единиц техники

Украинские военнослужащие к северо-западу от Суджи в Курской области потеряли несколько десятков единиц техники. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на территории населенного пункта Ольговка до трассы Суджа — Коренево находятся как уничтоженные образцы, так и уцелевшая техника украинской стороны. Среди уничтоженной техники числятся американские бронетранспортеры М113 и танки «Абрамс», а также немецкие и советские танки, бронированные машины и другое оружие.

До этого бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка группировки «Север» российской армии захватили пленных и трофеи в приграничье Курской области.

Также стало известно, что бойцы группировки «Север» захватили при освобождении Гуево Курской области неповрежденное украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы.

18 марта российские бойцы вывезли с территории Курской области технику ВСУ, среди которой броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker американского производства. По словам военнослужащих, присутствуют практически не поврежденные экземпляры.

Ранее российский танкист смог сбежать из плена, обхитрив бойца ВСУ.