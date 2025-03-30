РИА Новости: из Гуево под Курском сбежал 6-й полк ССО Украины «Рейнджеры»

Элитный 6-й полк ССО (Силы специальных операций) Украины сбежал из Гуева в Курской области, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Север».

«6-й полк ССО «Рейнджеры» оттуда давно сбежал, остались только стрелковые подразделения», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, тем самым избегая отправки их на линию боевого соприкосновения с наступающими подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации.

Подразделение создали в 2024 году по стандартам аналогов из стран Североатлантического альянса. «Рейнджеры» в структуре американской армии являются подразделениями глубинной разведки, которые предназначены для диверсионных действий в тылу противника.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие к северо-западу от Суджи в Курской области потеряли несколько десятков единиц техники.

Ранее российский танкист смог сбежать из плена, обхитрив бойца ВСУ.