В селе Казачья Локня Курской области военнослужащие Вооруженных сил Украины во время оккупации избили местного жителя за то, что он не знал украинский язык. Об этом заявил его супруга в беседе с РИА Новости.

«Были такие [украинские военные], которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — отметила она.

Кроме того, один раз бойцы ВСУ поставили ее с мужем на колени, после чего начали стрелять по земле у ног, добавила женщина.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что все каратели из украинской армии и наемники в рядах ВСУ, которые совершали преступления в отношении мирных граждан Курской области, должны понести заслуженное наказание.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что военные преступления, совершаемые бойцами ВСУ, носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы, подчеркнул он. Хинштейн добавил, что в связи с этим власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.

Ранее стало известно о подвиге жительницы Курской области, воровавшей еду у ВСУ.