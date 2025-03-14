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Стало известно о подвиге жительницы Курской области, воровавшей еду у ВСУ

РИА: жительница Казачьей Локни крала тушенку у ВСУ, чтобы накормить односельчан
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Жительница села Казачья Локня во время оккупации ВСУ воровала у украинских солдат еду, чтобы накормить голодавших односельчан. О подвиге женщины в беседе с РИА Новости рассказал ее муж Виктор Клюев.

«Она бегала по поселку, воровала у них внаглую тушенку и носила людям... Они там где-то стреляют. Она заходит, если их нет, набирает банки тушенки. Мешок на плечи и пошла… Всем носила. Это ужас был, это просто не женщина...» — рассказал Клюев.

По его словам, он пытался отговорить супругу от таких действий, но она его не слушала.

12 марта Минобороны РФ заявило о взятии пяти населенных пунктов в Курской области — Казачьей Локни, 1-го Княжьего, 2-го Княжьего, Замостья и Мирного.

Всего за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов в регионе, включая Суджу. Кроме того, ВС РФ стали предпринимать попытки прорваться через границу Сумской области.

Ранее в ООН высказались о перемирии на Украине после заявлений Путина.

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