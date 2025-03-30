Аналитик Дандыкин сообщил, что Европа перевооружается для схватки с Россией

Евросоюз перевооружается, поскольку готовится к противостоянию с Россией. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Инфо24».

«Евросоюз готовится к схватке с Россией, поэтому Брюссель сделает все возможное для перевооружения Европы», — сказал он и подчеркнул, что ЕС открыто называет РФ своим противником.

Дандыкин отметил, что не стал бы недооценивать европейцев, поскольку у них «есть все необходимое, чтобы провести перевооружение». Он обратил внимание на то, что многие страны ЕС обладают развитой военной промышленностью.

4 марта фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американским блогерам, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее в Кремле заявили о потенциальной угрозе в связи с планами ЕС по милитаризации.