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В Кремле заявили о потенциальной угрозе в связи с планами ЕС по милитаризации

Песков: Россия может принять ответные меры из-за милитаризации Евросоюза

У России может возникнуть необходимость принять ответные меры для обеспечения безопасности страны на фоне обсуждения Евросоюзом планов милитаризации Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«ЕС активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем, потому что ЕС позиционирует Россию как главного противника. То есть милитаризация происходит в основном против России. Это потенциально может быть темой нашей обеспокоенности и того, что придется принять ответные меры для обеспечения нашей безопасности», — отметил пресс-секретарь.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Она предложила план милитаризации на €800 млрд. Эти средства пойдут на поддержку Украины, в частности, их планируется направить на производство систем ПВО и оружия, а также на укрепление безопасности самой Европы. Заявления главы ЕК прозвучали на фоне приостановки Белым домом военной помощи Украине после напряженной встречи главы США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

6 марта в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план ЕК, направленный на усиление обороны.

Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.

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