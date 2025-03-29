ВСУ сменили тактику при атаках на Белгородскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно меняют тактику при атаках на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на добровольца спецназа «Анвар» с позывным Демон.
По его словам, изначально ВСУ прорывали нашу границу РФ с использованием инженерных машин разграждения, но российские расчеты FPV-дронов их сожгли.
Спецназовец отметил, что после этого украинские войска изменили тактику и стали применять дальнобойные дроны и малые пехотные части. Он добавил, что ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения в Белгородской области новые расчеты FPV-дронов. Боец «Анвара» считает, что данные решения командование ВСУ принимает с целью прекратить ротацию войск ВС РФ и подвоз боеприпасов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.
18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков. В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено.
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.