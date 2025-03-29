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ВСУ сменили тактику при атаках на Белгородскую область

РИА: боец «Анвара» сообщил о смене тактики ВСУ по атакам на Белгородскую область
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно меняют тактику при атаках на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на добровольца спецназа «Анвар» с позывным Демон.

По его словам, изначально ВСУ прорывали нашу границу РФ с использованием инженерных машин разграждения, но российские расчеты FPV-дронов их сожгли.

Спецназовец отметил, что после этого украинские войска изменили тактику и стали применять дальнобойные дроны и малые пехотные части. Он добавил, что ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения в Белгородской области новые расчеты FPV-дронов. Боец «Анвара» считает, что данные решения командование ВСУ принимает с целью прекратить ротацию войск ВС РФ и подвоз боеприпасов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что украинский беспилотник атаковал город Строитель. По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков. В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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