Украинский беспилотник атаковал город в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал город Строитель.

По словам главы региона, в результате атаки загорелась кровля двухэтажного недействующего офисного здания. Три пожарных расчета в свою очередь ликвидировали очаги возгорания.

Информация о последствиях уточняется.

Вечером 28 марта ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, FPV-дрон ударил по селу Головчино Грайворонского округа. В результате были уничтожены два припаркованных легковых автомобиля и еще одно транспортное средство получило повреждения.

28 марта более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов ударили по сельхозпредприятию в Погарском районе Брянской области.

Утром 28 марта министерство обороны России сообщило, что за ночь над российскими регионами дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 78 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, почти половину (32) вражеских беспилотников уничтожили в Воронежской области. Гораздо меньше (19) БПЛА подавили над территорией Саратовской области, еще 17 — над Курской. Шесть беспилотников сбили в Белгородской области, два — в Липецкой и по одному дрону — над Ростовской и Тамбовской областями.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.