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ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударили дронами по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Удары при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» наносились по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й ОДШБр ВСУ в населенном пункте Басы, отметили в Минобороны.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы России заняли населенный пункт Веселовка в Сумской области.

До этого представитель Сил обороны юга украинской армии Владислав Волошин рассказал, что ситуация на фронте в Запорожской области обостряется, российские войска усиливают давление на позиции Вооруженных сил Украины. По словам украинского военнослужащего, обстановка в регионе становится все более напряженной, российские военные используют тактику штурма малыми группами.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.

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