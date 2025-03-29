Минобороны сообщило об освобождении войсками РФ Веселовки в Курской области

Вооруженные Силы России освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 28 марта бойцы взяли под контроль село Гоголевка.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.