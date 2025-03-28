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В ВСУ сообщили об обострении ситуации в Запорожской области

Представитель ВСУ Волошин: ситуация в Запорожской области обостряется
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация на фронте в Запорожской области обостряется, российские войска усиливают давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Сил обороны юга украинской армии Владислав Волошин, его слова передает «РБК-Украина».

По словам украинского военнослужащего, обстановка в регионе становится все более напряженной, российские военные используют тактику штурма малыми группами. Такая тактика приносит результат, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

Волошин среди прочего предположил, что армия России планирует продвинуться как можно глубже в Запорожской области. Представитель ВСУ также отметил возможное намерение российских войск выйти к административным границам региона.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей Украины, а также в Запорожской области. По мнению украинского лидера, Москва якобы выигрывает время в ходе переговоров. Как считает Зеленский, новое наступление российской армии может произойти весной 2025 года.

Ранее Зеленский заявил, что россияне — динозавры и хотят его съесть.

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