МО: войска РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Так, подразделения «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР. Подразделения группировки войск «Днепр» освободили от войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Щербаки Запорожской области.

Отмечается, что в боях в ДНР за сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, бронемашину HMMWV и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. В боях за Запорожскую и Херсонскую области ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 120 военных и склад боеприпасов в зоне действия группировки. По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Шевченко, Константинополь и Зеленое Поле.

Ранее Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены.