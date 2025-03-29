Жители Казачьей Локни Курской области во время оккупации украинской армии грели кирпичи, чтобы не замерзнуть. Об этом рассказала эвакуированная жительница Александра в беседе с РИА Новости.
По ее словам, во время оккупации у людей не было света. Дом, где они жили, сгорел, поэтому Александра с семьей перебралась в другой, где заколотили все окна и двери. В одной комнате спали шесть человек, в том числе ребенок.
На данный момент женщину с семьей эвакуировали, они живут в пункте временного размещения.
«Вот мы приехали, нас одели, обули, накормили. Так хорошо встретили… Сильнее русского народа никого нет. Только мы могли выжить: хоть в Великую Отечественную войну были голодные, холодные, а такую страсть победили. И сейчас даже, вот куда ВСУ рыпаются», — сказала пенсионерка.
29 марта стало известно, что Вооруженные Силы России освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.
Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.