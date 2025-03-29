РИА: в селе Казачья Локня Курской области люди грели кирпичи, чтобы согреться

Жители Казачьей Локни Курской области во время оккупации украинской армии грели кирпичи, чтобы не замерзнуть. Об этом рассказала эвакуированная жительница Александра в беседе с РИА Новости.

По ее словам, во время оккупации у людей не было света. Дом, где они жили, сгорел, поэтому Александра с семьей перебралась в другой, где заколотили все окна и двери. В одной комнате спали шесть человек, в том числе ребенок.

На данный момент женщину с семьей эвакуировали, они живут в пункте временного размещения.

«‎Вот мы приехали, нас одели, обули, накормили. Так хорошо встретили… Сильнее русского народа никого нет. Только мы могли выжить: хоть в Великую Отечественную войну были голодные, холодные, а такую страсть победили. И сейчас даже, вот куда ВСУ рыпаются», — сказала пенсионерка.

29 марта стало известно, что Вооруженные Силы России освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.