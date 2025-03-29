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Жители села в Курской области во время оккупации ВСУ грели кирпичи, чтобы не замерзнуть

РИА: в селе Казачья Локня Курской области люди грели кирпичи, чтобы согреться
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Жители Казачьей Локни Курской области во время оккупации украинской армии грели кирпичи, чтобы не замерзнуть. Об этом рассказала эвакуированная жительница Александра в беседе с РИА Новости.

По ее словам, во время оккупации у людей не было света. Дом, где они жили, сгорел, поэтому Александра с семьей перебралась в другой, где заколотили все окна и двери. В одной комнате спали шесть человек, в том числе ребенок.

На данный момент женщину с семьей эвакуировали, они живут в пункте временного размещения.

«‎Вот мы приехали, нас одели, обули, накормили. Так хорошо встретили… Сильнее русского народа никого нет. Только мы могли выжить: хоть в Великую Отечественную войну были голодные, холодные, а такую страсть победили. И сейчас даже, вот куда ВСУ рыпаются», — сказала пенсионерка.

29 марта стало известно, что Вооруженные Силы России освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области Курской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.

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