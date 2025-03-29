На Украине ожидают «многоцелевого» наступления российских войск

Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления Вооруженных сил (ВС) РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Этот шаг может дать президенту России Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий , заявили украинские официальные лица», — говорится в материале.

По словам собеседников AP, Россия якобы собирается провести весной «многоцелевое» наступление по линии фронта протяженностью 1000 км.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

28 марта президент России подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». Он также сообщил, что Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%.

Ранее Путин предложил обсудить временное управление Украиной.