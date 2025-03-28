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Путин раскрыл, на сколько процентов ВС РФ освободили новые регионы России

Путин: российские войска освободили 99% территории Луганской народной республики
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РИА Новости

Российские войска каждый день освобождают территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск», пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил».

«Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая [народная республика], Херсонская и Запорожская [области] — свыше 70%», — сказал Путин.

По его словам, бойцы российской армии «каждый день» продвигаются вперед и освобождают один населенный пункт за другим.

Накануне стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Олешни, Гоголевки и пограничного перехода «Суджа» в Курской области несут крупные потери из-за действий российских войск. Отмечается, что на этих участках действует 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, а также украинские военные с боевым опытом из других штурмовых подразделений.

До этого сообщалось, что российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Они продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, охватив его с двух сторон и перекрыв трассу снабжения подразделений ВСУ.

Ранее Путин предложил обсудить временное управление Украиной.

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