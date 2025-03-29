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Российские военные приступили к боям в окрестностях Красноармейска

Пушилин: бои с ВСУ идут уже в окрестностях Красноармейска
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Александр Сухов/РИА Новости

Российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время бои идут в направлении поселка Котлино.

При этом чиновник отметил, что украинские войска предпринимают попытки контратак на этом направлении, точно также, как и на подступах к Дзержинску.

24 марта ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контратаки в районе поселка Шевченко, к юго-западу от Красноармейска, потеряли несколько элитных подразделений и западную технику.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, которые прошли обучение во Франции, Германии, Великобритании.

Ранее ВСУ заминировали весь центр Красноармейска.

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