Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контратаки в районе поселка Шевченко, к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск), потеряли несколько элитных подразделений и западную технику. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Противник не прекращает попыток контратаковать в районе поселка Шевченко. Залетают группы на западной бронетехнике. В итоге за последние недели уничтожены уже несколько их элитных подразделений вместе с техникой», — поделились деталями силовики.

Собеседники агентства уточнили, что среди уничтоженной западной техники есть бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard.

В конце февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил о том, что российские военные взяли в «клещи» Красноармейск (украинское название — Покровск), который находится под контролем ВСУ. По его словам, украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, которые прошли обучение во Франции, Германии, Великобритании. Таким образом они пытаются удержать важный логистический хаб ВСУ, поскольку при потере Красноармейска украинцы полностью теряют все логистические цепочки.

Ранее ВСУ обвинили в переходе к тактике выжженной земли.