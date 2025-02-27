ВСУ начали перебрасывать новые подразделения под Красноармейск

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли в «клещи» контролируемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Красноармейск сегодня нашими войсками взят в «клещи». Руководство ВСУ, как я уже говорил, перебралось на Днепропетровскую территорию», — заявил собеседник агентства.

Водолацкий добавил, что те украинские подразделения, которые в настоящее время подтянулись в Красноармейск, предпринимают попытки разорвать «клещи» российской армии.

Также депутат рассказал, что украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, которые прошли обучение во Франции, Германии, Великобритании. По словам собеседника агентства, таким образом они планируют удержать важный логистический хаб ВСУ, поскольку считают, что при потере Красноармейска они полностью теряют все логистические цепочки.

7 февраля депутат сообщал, что ВСУ заминировали весь центр Красноармейска. По его словам, заминирован центр города в районе рынка и технологического колледжа. Водолацкий отметил, что перед отходом из города украинские силы подорвут установленную взрывчатку.

Ранее ВСУ обвинили в переходе к тактике выжженной земли.