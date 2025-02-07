Водолацкий: ВСУ заминировали центр Красноармейска, хотят взорвать его при отходе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали весь центр Покровска (российское название — Красноармейск) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам Водолацкого, заминирован центр города в районе рынка и технологического колледжа. По его мнению, перед отходом из города украинские силы подорвут установленную взрывчатку.

«Отряды ВСУ, покидающие города и поселки, в первую очередь минируют объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, детсады, администрации, чтобы максимально нанести урон», — заявил депутат.

Вечером 6 февраля Водолацкий заявил, что ВС России взяли Красноармейск в клещи, а командование ВСУ перед этим покинуло город.

Ранее ВСУ заминировали инфраструктуру горно-обогатительной фабрики в Удачном.