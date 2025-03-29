Восьмидесятая отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла в селе Гоголевка Курской области крупные потери. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, все ликвидированные российскими войсками в Гоголевке украинские военнослужащие на Украине проходят как «пропавшие без вести».

28 марта в Министерство обороны России сообщили, что бойцы группировки российских войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

13 марта в Кремле сообщили, что командование группировкой войск «Север» доложило президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В тот же день стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.