ХАМАС может освободить нескольких заложников для прекращения огня в конце Рамадана

Палестинское движение ХАМАС может освободить нескольких заложников для прекращения огня в секторе Газа на время праздника Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

Отмечается, что ХАМАС может освободить нескольких заложников, в том числе израильского солдата, который имеет американское гражданство Идана Александера, в обмен на прекращение огня во время праздника Ид аль-Фитр.

На днях Израиль при посредничестве Египта представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. На первом этапе движение должно освободить 11 живых заложников, а также передать 16 тел. После этого должно пройти 40-дневное перемирие. На втором этапе, согласно плану израильской стороны, ХАМАС должен освободить всех оставшихся заложников одновременно. По данным СМИ, США поддерживают предложение Израиля, потому что оно «усиливает нынешнее военное давление».

До этого ХАМАС заявил о готовности проявить максимальную гибкость для достижения соглашения о полном прекращении огня в секторе Газа и выводе израильских войск.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Газе прошла акция протеста против ХАМАС.