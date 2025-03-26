Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Газе прошла акция протеста против ХАМАС

Сотни людей вышли на акцию протеста против ХАМАС на севере Газы
close
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

В северной части сектора Газа состоялись массовые протестные акции, в которых приняли участие сотни палестинцев. Участники демонстраций выражали недовольство действиями движения ХАМАС и требовали прекращения военного конфликта с Израилем, пишет The Guardian.

Это стало крупнейшим выступлением против ХАМАС в секторе Газа после атаки на юг Израиля 7 октября. Протесты, прошедшие в Бейт-Лахии через неделю после возобновления израильских бомбардировок, сопровождались критическими лозунгами в адрес ХАМАС, включая призывы к прекращению насилия и возвращению к миру.

Демонстранты собрались перед индонезийской больницей и несли плакаты с лозунгами, в числе которых были «Остановите войну» и «Мы хотим мира».

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о подготовке Израилем масштабной операции в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами