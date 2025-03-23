ХАМАС заявил о готовности к достижению соглашения по сектору Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности проявить максимальную гибкость для достижения соглашения о полном прекращении огня в секторе Газа и выводе израильских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз движения по итогам встречи его представителей с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

В пресс-релизе ХАМАС говорится, что члены делегации подчеркнули необходимость соблюдения Израилем соглашения о прекращении огня. Они также заявили, что движение придерживается достигнутых договоренностей и готово проявить максимальную гибкость для достижения всеобъемлющего прекращения боевых действий в секторе Газа, обмена заложников на палестинских заключенных и вывода израильских войск из анклава. Делегацию ХАМАС на переговорах возглавил лидер переговорной группы Халиль аль-Хейя.

22 марта представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который накануне представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ прокомментировали возобновление военной операции в секторе Газа.