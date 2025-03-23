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СМИ: Израиль передал ХАМАС новый план по освобождению заложников

Синьхуа: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
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Global Look Press

Израиль при помощи египетских посредников представил палестинскому движению ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на неназванные египетские источники.

При первой фазе договоренности ХАМАС должен освободить 11 живых заложников, а также 16 тел. После этого должно пройти 40-дневное перемирие. На втором этапе, согласно плану израильской стороны, ХАМАС должен освободить всех оставшихся заложников одновременно.

В публикации говорится, что США поддерживают предложение Израиля, потому что оно «усиливает нынешнее военное давление».

До этого палестинское движение ХАМАС заявило о готовности проявить максимальную гибкость для достижения соглашения о полном прекращении огня в секторе Газа и выводе израильских войск.

22 марта представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что палестинское движение ХАМАС обсуждает с посредниками план по урегулированию конфликта в секторе Газа, который накануне представил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива.

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