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В МО РФ назвали потери ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

МО РФ: группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов в районах Новоданиловки, Лобкового, Степногорска, Новопокровки и Антоновки.

«Уничтожено свыше 85 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 склада боеприпасов», — добавил Кодрян.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 120 военных и склад боеприпасов в зоне действия группировки.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Шевченко, Константинополь и Зеленое Поле.

В Минобороны РФ рассказали, что российские войска уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявлял, что вооруженные силы России должны будут обеспечить безопасность Курской области после того, как украинские войска отойдут из региона.

Ранее Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены.

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