МО РФ: группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ

Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов в районах Новоданиловки, Лобкового, Степногорска, Новопокровки и Антоновки.

«Уничтожено свыше 85 военнослужащих, танк, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 склада боеприпасов», — добавил Кодрян.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 120 военных и склад боеприпасов в зоне действия группировки.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Шевченко, Константинополь и Зеленое Поле.

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