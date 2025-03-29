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В МО РФ назвали потери ВСУ от действий группировки «Восток»

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» до 120 военных
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Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 120 военных и склад боеприпасов в зоне действия группировки. Его слова передает ТАСС.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Шевченко, Константинополь и Зеленое Поле.

«Противник потерял до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак» и три автомобиля. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожено четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, а также склад боеприпасов», — поделился Гордеев.

Он добавил, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотников самолетного типа.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявлял, что вооруженные силы России должны будут обеспечить безопасность Курской области после того, как украинские войска отойдут из региона.

По его мнению, это станет первостепенной задачей ВС РФ после отхода ВСУ из области, поскольку специалисты могли бы спокойно отстроить ту небольшую часть региона, которую уничтожил противник.

Ранее Путин заявил, что все разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены.

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