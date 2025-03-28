ТАСС: ВС России со взятием села Гоголевка продвинулись в сторону Сумской области

Российские войска, освободив село Гоголевка в Курской области, продвинулись в сторону Сумской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель силовых структур РФ.

По его словам, данный населенный пункт находится вдоль трассы в сторону Юнаковки Сумской области.

Собеседник агентства также отметил, что переход Гоголевки под контроль ВС РФ приближает полное освобождение региона.

28 марта в Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Кроме того, они нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Курской области — Горналь, Гуево и Олешня.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее саперы рассказали, как ВСУ изощренно заминировали Курскую область.