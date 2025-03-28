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В Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе

Глава МО Швеции Йонсон: Трамп может сократить военный контингент США в Европе
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп может сократить военный контингент Штатов в Европе. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Le Figaro.

«Сейчас США пересматривают размещение своих войск по всему миру. <…> Я бы не удивился, если бы США сократили свое присутствие в Европе», — сказал глава оборонного ведомства.

Йонсон добавил, что страны Европы должны уделить большее внимание вопросам безопасности региона. По его словам, к этому также призывали предшественники Трампа.

26 марта заявил, что Европа живет за счет США из-за его предшественника Джо Байдена. Примером использования Штатов американский лидер назвал расчет ЕС на помощь американского флота в Йемене, помощь Украине, бремя которой, по его словам, преимущественно лежало на Вашингтоне.

19 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны». Соответствующее заявление он сделал после переговоров российского лидера Владимира Путина и Трампа, которые обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что Европа хочет настроить Трампа против России.

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