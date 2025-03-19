Макрон призвал Европу вооружаться, чтобы избежать войны

Европе следует продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны». Об этом после переговоров лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа заявил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наша страна и наш континент должны продолжать вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше», — написал он.

Соответствующее заявление он сделал после переговоров Путина и Трампа, которые обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

Макрон также заявил, что французские многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками разместят на границе с Германией.

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Ранее Макрон призвал западных партнеров разработать план гарантий для Украины.