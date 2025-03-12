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Лавров заявил, что Европа хочет настроить Трампа против России

Лавров: европейцы хотят подтолкнуть Трампа к агрессивным действиям против РФ
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Florion Goga/Reuters

Представители европейских стран хотят «поднять ставки» по вопросу Украины и готовят что-то, чтобы подтолкнуть президента США Дональда Трампа к агрессивным действиям против России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в интервью с блогерами Марио Науфалом, Ларри Джонсоном и Эндрю Наполитано.

По его словам, Евросоюз и Великобритания хотят, чтобы боевые действия на территории Украины продолжались.

«То, как они приняли Владимира Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию Дональда Трампа к агрессивным действиям против России», — добавил Лавров.

В ходе интервью он также заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Евросоюза для ремилитаризации, это делается с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта. По словам дипломата, многие уже обсуждают то, что предложения «фюрера Урсулы» могут быть всего лишь уловкой.

Ранее Лавров заявил, что ядерные державы не должны кричать друг на друга.

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