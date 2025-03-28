Вооруженные силы Украины изощреннее минировали оккупированные участки в Курской области, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения саперов «Потап».

По его словам, практика минирования ВСУ в Курской области оказалась более изощренной, чем в ДНР или ЛНР. Он отметил, что с заминированными объектами работают опытные саперы.

«Но тут очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается», — рассказал он.

Старший сапер отряда разминирования Международного противоминного центра Роман Меньшинин сообщал, что украинские военные минируют даже электронные сигареты и оставляют их на земле или в зданиях. Он отметил, что опыт в Сирии научил его «концентрироваться на мелочах».

23 марта боец отряда «Т» добровольческого корпуса «Север» с позывным «Бритва» сообщил, что ВСУ оставили в Суджанском районе Курской области самодельные мины, изготовленные с использованием 3D-печати. По его словам, такие устройства предназначены для поражения живой силы и техники при наступлении.

Ранее Хинштейн заявил, что разминирование курского приграничья приблизит возвращение его жителей.