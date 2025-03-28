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В Минобороны рассказали об освобождении села в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Красное Первое в Харьковской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России освободили село Красное Первое в Харьковской области. За операцию по освобождению территории несла ответственность группировка войск «Запад», говорится в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, контроль над населенным пунктом Красное Первое стал возможен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

27 марта глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от города Купянска. Он отметил, что у военных ВС РФ есть хорошая возможность расширить этот плацдарм на левом берегу реки Оскол, куда постепенно продвигается фронт.

Кроме того, Ганчев заявил, что российские бойцы успешно пресекают контратаки противника на Харьковском направлении.

25 марта военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины начало наращивать группировку в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области. По его словам, количество пребывающих в регион украинских военных и техники растет с каждым днем.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Мирное в ДНР.

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