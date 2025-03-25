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Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Мирное в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, за операцию по освобождению территорий несла ответственность российская группировка войск «Запад». В публикации подчеркивается, что контроль над территорией населенного пункта стал возможен благодаря активным и решительным действиям бойцов ВС РФ.

До этого ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры писал, что российские солдаты на Сумском направлении восстановили контроль над значительным участком государственной границы. По словам собеседника агентства, в районе Гуева военнослужащие ВС РФ продолжают зачищать от украинских войск лесополосы. Находящиеся в населенном пункте бойцы ВСУ лишены продуктов питания и боеприпасов.

21 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

Ранее Минобороны РФ обвинило Зеленского в недоговороспособности после ударов по России.

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